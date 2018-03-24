О КЛИНИКЕ
На протяжении многих лет наша клиника оказывает все виды стоматологической помощи. Профессионализм наших сотрудников, владеющих всеми современными методами диагностики, позволяет осуществить качественное и успешное лечение. В максимально комфортных условиях, при соблюдении стерильности, осуществляется комплексная консультация всеми необходимыми специалистами-стоматологами.
Для каждого пациента составляется персональная программа лечения.
Лечение безболезненное, с применением самых современных и безопасных анестетиков и соответствует мировому уровню, однако цены остаются доступными. Качество, безболезненность и безопасность – основные критерии нашей работы.
Отзывы:
Валентина, Харьков.
Стоматология Гармония для нашей семьи лучшая. Всегда отличный результат, лечение без боли (а это самое главное!), приятные специалисты и при всем этом достаточно приемлемые цены в сравнении с другими клиниками Харькова. Буквально пару недель назад здесь мне спасли родной зуб, хотя в других стоматологиях либо сразу откладывали, ссылаясь на минимальный успех либо "заламывали" такие цены, что желание выполнять лечение сразу пропадало и готова была пожертвовать зубов. Огромное спасибо Думчиковой Ирине Вячеславовне. Вы гений!