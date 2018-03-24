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О КЛИНИКЕ

На протяжении многих лет наша клиника оказывает все виды стоматологической помощи. Профессионализм наших сотрудников, владеющих всеми современными методами диагностики, позволяет осуществить качественное и успешное лечение. В максимально комфортных условиях, при соблюдении стерильности, осуществляется комплексная консультация всеми необходимыми специалистами-стоматологами.

Для каждого пациента составляется персональная программа лечения.

Лечение безболезненное, с применением самых современных и безопасных анестетиков и соответствует мировому уровню, однако цены остаются доступными. Качество, безболезненность и безопасность – основные критерии нашей работы.

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА

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ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОРА

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ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ

ТЕРАПИЯПодробнее

 

 

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

 

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ОРТОДОНТИЯ

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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

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ЭНДОДОНТИЯ

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ДИАГНОСТИКА

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ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

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    Харьков, улица Валентиновская, 38
    (066) 791-24-80 (viber)
    (063) 480-52-89
    Харьков, улица Академика Павлова, 140
    (066) 791-24-90 (viber)
    (063) 480-52-93

    Отзывы:

    Валентина, Харьков.

    Стоматология Гармония для нашей семьи лучшая. Всегда отличный результат, лечение без боли (а это самое главное!), приятные специалисты и при всем этом достаточно приемлемые цены в сравнении с другими клиниками Харькова. Буквально пару недель назад здесь мне спасли родной зуб, хотя в других стоматологиях либо сразу откладывали, ссылаясь на минимальный успех либо "заламывали" такие цены, что желание выполнять лечение сразу пропадало и готова была пожертвовать зубов. Огромное спасибо Думчиковой Ирине Вячеславовне. Вы гений!

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